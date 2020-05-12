Фармрозница говорит о перебоях с термометрами, но Минпромторг это опровергает

Минпромторг сообщил о получении регистрационного удостоверения компанией «Швабе-Москва», которая поставит в Россию из Китая 100 тысяч электронных термометров. Об этом пишет ТАСС. Таким образом, в ведомстве утверждают, что поставка термометров на рынок обеспечена в достаточном объеме.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей фарминдустрии сообщал о некоторых перебоях с поставкой устройств для измерения температуры тела.

В частности, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечал, что поставки таких товаров в фармацевтическую розницу действительно ограничены в связи с тем, что приоритетность поставок закреплена за больницами, которым эти приборы необходимы в больших количествах.

Но необходимость в термометрах восполняется фармацевтической отраслью, поскольку они могут продавать те термометры, которые выходят на рынок без требования фармацевтического регистрационного удостоверения.