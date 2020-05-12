COVID-19 все-таки представляет опасность для детей и подростков

Широко распространена точка зрения о том, что коронавирусная инфекция представляет огромную опасность лишь для лиц среднего и пожилого возраста, но не для молодых, и тем более детей. Именно поэтому во многих странах, столкнувшихся с тяжёлой эпидемией COVID-19, власти в первую очередь открывают детские сады и школы. Однако новое исследование показало, что дети, подростки и молодые люди имеют более высокий риск тяжелых осложнений из-за коронавирусной инфекции, чем это было принято считать.

«Предположение о том, что COVID-19 щадит молодых людей, является ложным, — утверждает автор исследования Лоурен Клейнман из Университета Рутгерса в США. — Дети более часто заболевают коронавирусной инфекцией, если у них есть какие-то другие хронические состояния вроде ожирения. Важно заметить, что и детям без этих болезней тоже грозит риск вируса. Вот почему родителям следует более серьёзно относиться к этой болезни».

Результаты данного исследования публикует журнал JAMA Pediatrics. Его авторы проанализировали данные о 48 детях и молодых людях от только что появившихся на свет до 21-летних, которых доставляли в отделения неотложной помощи США и Канады в связи с развитием COVID-19 в марте и апреле. Более чем у 80% госпитализированных имелись какие-то хронические проблемы вроде расстройств иммунной системы, ожирения, диабета, эпилепсии или хронических болезней легких.