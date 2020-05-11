Количество случаев коронавируса в Белоруссии приблизилось к 24 тысячам

По данным на 11 мая, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 23 906, скончались 135 человек.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Прирост заболевших за сутки составил 933 человека. Накануне, 10 мая, сообщалось о 22 973 инфицированных.

Отмечается, что всего в стране проведено 274 060 тестов на коронавирус, за последние сутки сделаны 10 517 тестов.

Вылечиться удалось 6 531 пациенту с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Жертвами заболевания в Белоруссии стали 135 человек. Отмечается, что у всег погибших имелись хронические заболевания.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным проведение очного саммита глав государств ЕАЭС в Минске 19 мая.