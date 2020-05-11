Число жертв COVID-19 в России превысило две тысячи, за сутки умерло 94 человека

В России за прошедшие сутки выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусом, прирост составил 5,6%.

Общее число заболевших достигло 221 344 человек, передает «Интерфакс». Отмечается, что у 46,5% новых инфицированных отсутствуют симптомы. Таким образом, по количеству случаев COVID-19 Россия вышла на третье место, обогнав Великобританию с 220,4 тысячью заболевших и Италию (около 219 тысяч).

Число жертв коронавируса достигло 2009, за сутки скончались еще 94 пациента. В Москве зарегистрировано 6169 новых случаев COVID-19.

Вместе с тем в столице за минувшие сутки, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, выздоровели рекордные 4 032 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Общее число выздоровевших после перенесенного заболевания по России выросло до 39 801, за последние сутки число вылечившихся составило 5495 человек.

По данным Роспотребнадзора, число выполненных в России тестов на COVID-19 превысило 5,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.