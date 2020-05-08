Общее число зараженных коронавирусом в Москве приблизилось к 100 тысячам

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 699, у половины заболевших не наблюдается симптомов.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5232 (48,9%) без клинических проявлений», – отмечается в сообщении штаба.

Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, прирост – 6%. В столице выявлено 5 846 новых случаев инфекции, общее число зараженных в Москве достигло 98 522. Накануне, 7 мая, суточный прирост по стране составлял 11 231.

За последние сутки по всей стране зарегистрировано 98 летальных исходов, 51 человек умер в столице. Выписано 2 805 пациентов, 1032 из них – в Москве. С начала пандемии вылечились 26 608 человек, скончались 1723.