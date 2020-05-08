Ученые: Коронавирус вызовет спад рождаемости, а не подъем

Некоторые эксперты полагали, что вынужденные проводить много времени в четырёх стенах партнеры посветят этот внеочередной отпуск любовным утехам, что приведет к всплеску рождаемости. Однако новое исследование пришло к противоположному выводу. Напротив, карантинные меры сократят уровень деторождений, поскольку более 80% опрошенных участников карантина не планируют зачать ребенка во время нынешнего кризиса.

Данное исследование было опубликовано в Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. Ученые оценили желания партнеров стать родителями во время кризиса с пандемией, для чего было проведено 1 482 собеседования в режиме онлайн. На основе полученных ответов исследователи Университета Флоренции в Италии пришли к выводу о том, что всплеска рождаемости ждать не стоит. 1 214 человек или 81,9% опрошенных не собираются увеличивать количество членов своей семьи в обозримой перспективе.

Чуть больше 260 респондентов, планировавших зачать ребенка до пандемии, в настоящий момент отказались от этой цели из-за экономической неопределенности и всеобщего страха, охватившего самые разные страны. Основной причиной, которая приводит людей к отказу от зачатия, является беспокойство по экономическим вопросам и волнения о том, как на беременности отразится инфекционная болезнь.