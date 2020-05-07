В депздраве Москвы настаивают, что закупленные тесты на COVID-19 – из Нидерладов

Департамент здравоохранения столицы ответил на расследование портала «Важные истории», в котором сообщалось, что закупленные ведомством тест-системы для обнаружения антител к коронавирусу на самом деле произведены в Китае, а не в Нидерландах, как заявляют поставщики.

В сообщении пресс-службы ведомства настаивается на том, что экспресс-тесты действительно произведены в Нидерландах.

С 25 апреля российские лаборанты провели порядка 180 тысяч анализов с помощью этой тест-системы. Отмечается, что тест позволят получить результат всего за 15 минут. Но эксперты сомневаются в точности этих тесто.

«В настоящее время это единственная тест-система для быстрого определения наличия иммуноглобулина, зарегистрированная в РФ», — цитирует «Интерфакс» ответ депздрава.

По данным «Важных историй», экспресс-тесты Biozek Medical нидерландской компании Inzek International Trading BV на самом деле являются всего лишь ребрендингом китайской системы Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, что признал глава Inzek International Trading Зеки Хамид.