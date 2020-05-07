Исследование: Распространение COVID-19 могло стартовать 6 октября 2019 года

По филогенетическим оценкам ученых, пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года, что совпадает по времени с переходом коронавируса от животных к человеку. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Их результаты анализа публикует журнал Infection, Genetics and Evolution.

Новое исследование предполагает, что этот коронавирус начал распространяться по планете в конце прошлого года, а вовсе не в январе 2020, когда об этом заговорили в Китае. Ученые изучили образцы от более чем 7 500 человек, инфицированных COVID-19. Были выявлены почти 200 повторяющихся генетических мутаций нового коронавируса SARS-CoV-2, и ученые показали, как вирус адаптировался к организму человека по мере распространения.

Ранее французские ученые обнаружили мужчину во Франции, который заболел COVID-19 в конце декабря прошлого года. То есть почти за месяц до того, как власти Франции подтвердили там первый случай. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что данная информация их не удивляет. Всего случаи коронавируса зарегистрированы на сегодня более чем в 210 странах и территориях.