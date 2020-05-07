Ученые доказали, что антикоагулянты спасают тяжелых пациентов с COVID-19

Врачи больницы Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке сообщают о том, что лекарства из категории антикоагулянтов помогают некоторым пациентам с коронавирусом. Речь о препаратах вроде варфарина, которые принимают сотни тысяч россиян для профилактики тромбов. Наблюдение за 2 700 пациентами показали, что из принимающих эти лекарства 29% умерли после подключения к ИВЛ. Среди тех, кто антикоагулянты не принимал, пропорция умерших составила 63%.

Это весьма впечатляющая разница, которая позволяет предположить, что именно антикоагулянты оказывают защитное воздействие. Возможно, оно связано со способностью коронавируса формировать сгустки крови, негативно воздействующие на легкие, почки и мозг. Именно это и считается основным сопутствующим фактором, приводящим пациентов с COVID-19 к смерти.

Пропавшие в сферу внимания ученых пациенты получали самые разные антикоагулянты. И теперь исследователи должны определить, какие из них производят наилучший эффект, и в каких дозах их следует принимать. Пока наука не выяснила, почему COVID-19 приводит к тромбообразованию, но это наблюдается и при других вирусных инфекциях, рождающих тяжелые воспаления.