"Важные истории": Москва выдает неэффективные китайские тесты за нидерландские

Мэрия Москвы закупила 240 тысяч тестов Biozek Medical у нидерландской компании, которая, как пишут «Важные истории», продает малоэффективные китайские тесты на антитела к коронавирусу. При этом ранее в РБК сообщали, что закупленные тесты производятся в Нидерландах.

По данным расследователей, компания Inzek International Trading BV, зарегистрированная в Нидерландах, на самом деле продает тест-системы, которые производит китайская фирма Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd, причем эти тесты, по оценке исследователей из Великобритании, Дании и Испании, «не соответствуют стандартам надежной индивидуальной диагностики». После такого заявления ученых от покупки тестов отказалось правительство Объединенного Королевства.

РБК отмечал, что соответствующую закупку на сайте мэрии им обнаружить не удалось. О закупке журналистам рассказали в фармацевтическом холдинге «Биотэк». «Важным историям» также не удалось определить стоимость закупки.

Как отмечается, заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее признавала, что «ни одна тест-система, которая была привезена из Китая, не показала свою эффективность». Также она подчеркнула, что тесты из Нидерландов продемонстрировали «хорошие результаты».

Ранее Sobesednik.ru передавал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила, что некоторые используемые в России тесты на коронавирус демонстрируют верные результаты лишь в 30-40%.