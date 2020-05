Ученые: Нагревание лучше всего дезинфицирует респираторные маски N95

Исследование показало, что нагревание респираторных масок N95 является лучшим способом их дезинфекции.

Исследователи доказали, что температурное воздействие дезактивирует коронавирус в растворе в течение 5 минут при +70С, причём это наиболее надежный и комфортный метод борьбы с вирусами на поверхности респираторов N95. Их нагревание продлевает показатель фильтрации до 50 циклов дезинфекции. Результаты этого исследования сообщает журнал ACS Nano.

Авторы исследования искали новые средства дезинфекции многоразовых респираторных масок N95, нехватка которых ощущается во многих странах мира из-за резко выросшего спроса в связи с пандемией COVID-19. Новый процесс дезинфекции, который был описан в Journal of the American College of Surgeons, использовал выпаренную перекись водорода. Маски N95 содержат слой полипропиленовых волокон, формирующий пористую и пропускающую воздух сеть. Для того, чтобы задерживать мельчайшие частицы через эти отверстия, волокна заряжаются электростатически.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют несколько способов дезинфекции респираторов N95, включая нагревание, ультрафиолетовую радиацию и отбеливание, но ни один из них пока не был в достаточной степени проверен, особенно в течение нескольких курсов дезинфекции. Именно поэтому ученые провели сравнительное исследование, которое подтвердило перспективу метода нагревания.