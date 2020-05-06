Доказана эффективность и безопасность хлорохина при COVID-19

Исследование подтвердило безопасность и эффективность хлорохина при лечении COVID-19.

Коронавирусная болезнь COVID-19, вызывающая острый респираторный дистресс-синдром, приобрела масштабы мировой пандемии, спровоцировав более 3,6 млн заражений и свыше 257 000 смертей. Хлорохин доказал свою эффективность в лабораторных опытах в деле подавления репликации SARS-CoV-2. После пилотного исследования, подтвердившего его безопасность и эффективность при уменьшении вирусных РНК до неопределяемого уровня у 10 пациентов с COVID-19, ученые провели нынешнее исследование.

Механизм работы хлорохина против SARS-CoV-2 до сих пор полностью не понят. Возможно, он включает ингибирование вирусного проникновения в клетки через подавление эндосомального подкисления, то есть приостановки клатрин-опосредованного эндоцитоза. Хлорохин, вероятно, подавляет процессы аутофагии за счёт увеличения pH лизосом, ингибируя слияние аутофагосомы с этой клеточной органеллой. Хлорохин оказывает желаемый эффект на метаболизм липидов и сахара.

Результаты исследования с участием 197 пациентов на хлорохине и 176 в контрольной группе со средним возрастом в 45 лет показали, что получающие хлорохин пациенты очищались от вирусных РНК быстрее на 5 дней, чем больные из контрольной группы. На сроке в 10 дней количество вирусных РНК становилось неопределяемым у 96% пациентов на хлорохине по сравнению с 57% в контрольной группе, не получавшей хлорохина. Среди пациентов на хлорохине не было смертей, но каждый девятый в обеих группах переносил болезнь тяжело.