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06 мая, среда

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[14:02]Шульман, Познер, Долин, Шевчук и Сокуров просят освободить Дмитриева из СИЗО
[13:52]В Санкт-Петербурге спилили скульптуру человека и кошки, посвященную самоизоляции
[12:33]Сообщения о "чипизации планеты" в условиях пандемии признаны недостоверными
[11:24]Число жертв коронавируса в России превысило полторы тысячи
[10:59]Граждан, сортирующих отходы, предлагают освободить от оплаты за вывоз мусора
[09:53]Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына: главное утром 6 мая

05 мая, вторник

[22:00]Школы Мурманской области защитят противоподкопным забором и колючей проволокой
[21:11]В Псковской области масочный режим ужесточат до перчаточного
[20:17]Карантин поддерживают меньше половины россиян, контроль за ним – лишь четверть
[19:21]Регионы смогут выбрать между отменой электричек и компенсацией потерь операторам
[18:19]Netflix выпустил тизер комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом
[17:30]В Липецкой области из-за "веселых" майских праздников введут масочный режим
[16:49]В московском метро одну маску будут продавать по 30 рублей, перчатки – по 20
[16:28]Житель Новороссийска, не соблюдающий самоизоляцию, получил пулю
[16:09]"Это же наши родные братья": Лукашенко предложил РФ транслировать парад в Минске
[15:29]В Иванове полиция не нашла признаков правонарушения в мяукании кошки
[15:16]В ЦИК назвали крайнюю дату начала подготовки к голосованию по Конституции
[14:36]В Европе безработица могла превысить 40%, если бы не поддержка государств
[14:15]Против новосибирца завели дело за оскорбления полицейского, повредившего ему плечо
[13:55]Германия уличила во взломе парламента хакера ГРУ, преследуемого Англией и США
[13:00]Москалькова просит не держать женщин в СИЗО и отменить спецпропуски для жертв насилия
[12:03]Жителями сгоревшего в Подмосковье дома были 26 мигрантов
[11:03]5 714 из 10 102 новых случаев заражения COVID-19 в Росии зафиксированы в Москве
[10:45]Илон Маск опубликовал фото новорожденного сына с татуировками на лице
[10:00]Регионам ослабят требования по долгам бюджетных кредитов до 2029 года
[09:03]Российский посол наградил Ким Чен Ына медалью Победы
[08:00]Пожары в России и запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Новости к утру 5 мая

04 мая, понедельник

[18:24]Нефть дорожает после объявления ряда стран о смягчении мер по коронавирусу
[18:07]Германия намерена выделить 525 млн евро на противодействие COVID-19 в Европе
[17:41]Кличко считает, что число жертв COVID-19 на Украине может превысить миллион
[16:58]Париж объявил о планах направить полмиллиарда евро на борьбу с COVID-19 в мире
[16:40]Лукашенко заявил о готовности организовать "живой" саммит ЕАЭС в Минске 19 мая
[16:12]РФ подозревают в хакерской атаке на британских разработчиков вакцины от COVID-19
[15:13]Нефть продолжает дешеветь после того, как Трамп обвинил КНР в "ужасной ошибке"
[14:29]Автор более двух десятков песен "Ласкового мая" скончался от инсульта
[13:55]Компенсация за "политические гонения" увеличила состояние Тимошенко на $5,5 млн
[13:33]Следующих из Москвы в Пекин обязали получать справки об отсутствии COVID-19
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Число жертв коронавируса в России превысило полторы тысячи

Здоровье и дом - Здоровье
11:24, 06 мая 2020

В России за минувшие сутки выявлено 10 559 новых случаев коронавируса, общее количество заражений составило 165 929.

Как отмечает «Интерфакс», Россия практически догнала по количеству случаев COVID-19 Германию и Францию. По данным Университета Джона Хопкинса, в ФРГ зарегистрировано в общей сложности 167 тысяч заболевших, во Франции – 169,6 тысячи. Всего в мире заражено 3 665 912 человек.

Наибольшее число инфицированных в РФ – 5858 – традиционно зарегистрировано в столице. Общее число заболевших в Москве достигло 85 973, прирост составил 7,3%.

В Подмосковье за сутки выявлено 829 случаев COVID-19, в Петербурге –  312, в Нижегородской области – 272. 

Число жертв коронавируса по всей стране выросло до 1537, из них 86 пациентов скончались за последние сутки. Вылечились 21 327 инфицированных, 1462 человека выздоровели за последние 24 часа.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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