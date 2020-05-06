Число жертв коронавируса в России превысило полторы тысячи

В России за минувшие сутки выявлено 10 559 новых случаев коронавируса, общее количество заражений составило 165 929.

Как отмечает «Интерфакс», Россия практически догнала по количеству случаев COVID-19 Германию и Францию. По данным Университета Джона Хопкинса, в ФРГ зарегистрировано в общей сложности 167 тысяч заболевших, во Франции – 169,6 тысячи. Всего в мире заражено 3 665 912 человек.

Наибольшее число инфицированных в РФ – 5858 – традиционно зарегистрировано в столице. Общее число заболевших в Москве достигло 85 973, прирост составил 7,3%.

В Подмосковье за сутки выявлено 829 случаев COVID-19, в Петербурге – 312, в Нижегородской области – 272.

Число жертв коронавируса по всей стране выросло до 1537, из них 86 пациентов скончались за последние сутки. Вылечились 21 327 инфицированных, 1462 человека выздоровели за последние 24 часа.