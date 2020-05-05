5 714 из 10 102 новых случаев заражения COVID-19 в Росии зафиксированы в Москве

Московский оперштаб сообщает, что за минувшие сутки в столице было выявлено 5 714 пациентов с коронавирусной инфекцией. В Подмосковье зафиксировано 822 новых случая заражения. Всего в России известно о 10 102 новых случаях.

При этом за все время в стране коронавирусной инфекцией заболели 155 370 человек, из которых 1 451 случай оказался летальным, а еще 19 865 человек выздоровели.

В Петербурге прирост новых случаев составил 226 человек. В регионах по приросту лидируют Нижегородская область (174 случая), Свердловская область (133 случая) и Дагестан (128 случаев).