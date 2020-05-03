В России может появиться "паспорт иммунитета" по коронавирусу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на ВГТРК сообщил, что часть ограничительных мер в России сохранится и после снятия режима самоизоляции. Потребность будет оставаться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса или эффективное лекарство.

При этом Мурашко отметил, что сегодня есть потенциал для создания так называемого «паспорта иммунитета» по коронавирусу. «Мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Минздрав сообщал, что данные этой системы, развернутой на площадке здравоохранительного ведомтсва, доступны для всех уровней ФМБА, Минкомсвязи и Минтранса.

Однако, представитель ВОЗ в России ранее сообщала, что пока нет подтверждений, согласно которым наличие антител к коронавирусу гарантирует человеку, что он не заболеет этой респираторной инфекцией вновь.