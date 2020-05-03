Один из двух случаев заражений COVID-19 в материковом Китае за сутки — завозной

За сутки на материковом Китае было зафиксировано всего лишь два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Уточняется, что только один случай касается заражения внутри страны, а другой — завозной. Ни один из пациентов с COVID-19 за минувшие сутки в китайских госпиталях не умер.

Всего за период эпидемии в стране зафиксировано 82 877 случаев заражения, из которых 1 672 — завозные. Именно китайский Ухань стал эпицентром распространения пандемии в начале 2020 года.

Вне материкового Китая зафиксированы три заражения COVID-19. Все они — на Тайване.