5 948 из 10 633 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Москве

Число выявленных заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 134 687 человек, передает АГН «Москва».

За минувшие сутки лаборанты выявили 10 633 тестов с положительным результатом на COVID-19. Известно, что половина из них (5 948) были выявлены в Москве. 822 — в Московской области.

За сутки выздоровление от коронавирусной инфекции констатировано у 1 626 человек. 655 из них — жители столицы.

Скончались от коронавируса за период эпидемии в России 1 280 человек.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева пояснила, что рост числа выявленных носителей COVID-19 связан с увеличением количества проводимых тестов. Многие случаи инфицирования обнаружены в бессимптомном виде.