В столице за сутки зарегистрирован 3561 новый случай заражения COVID-19

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на рекордные 7933, достигнув 114 431; прирост составил 7,4%.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в РФ. Накануне, 30 апреля, суточный прирост был 7099 человек.

Отмечается, что почти у 45% новых заболевших (3534 пациентов) нет клинических проявлений.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве, где за сутки зарегистрирован 3561 зараженный (общее число заболевших в столице составляет 57 300). В Подмосковье выявлено 797 случаев (всего там сейчас 12 507 инфицированных); в Петербурге – 349 (4411). Затем идут Свердловская область с 232 заболевшими (935), Нижегородская область с 179 (2123) и Дагестан с 164 (1553).