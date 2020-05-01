Студентов, отправленных на практику с COVID-пациентами, требуют обеспечить жильем

Более 5,5 тысяч человек подписали петицию с требованием не отправлять на практику в стационары с коронавирусными пациентами студентов, чье пребывание там может стать опасным как для них, так и для окружающих.

Речь идет о студентах-медиках со специфическими заболеваниями, которые выводят их в группу риска по COVID-19. Также авторы обращения просят не отправлять на практику беременных и кормящих студенток.

Напомним, с 29 апреля, согласно приказу Минздрава, студентов 4-6 курсов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Сестринское дело» начали направить на производственную практику в стационары, перепрофилированные под работу с коронавирусными пациентами.

Авторы петиции настаивают, чтобы все практиканты были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также, чтобы им предоставили возможность проживания отдельно от остальных членов семьи.

В соцсети «ВКонтакте» появилась группа активистов Сеченовского университета, где студенты требуют отменить распределение «красных» и «зеленых» зон в стационарах (это зоны, где непосредственно пребывают пациенты с COVID и зоны, где их нет или они не выявлены — соответственно). Авторы обращения настаивают, что эти назывные очень условны, поскольку медики из разных отделений перемещаются по всему стационару и общаются друг с другом.