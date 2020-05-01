Состояние аллергиков в Москве может ухудшится на майских праздниках

Департамент природопользования и охраны окружающей среды предупредил московских аллергиков, что пик пыления березы и клена придется на период майских праздников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что больше всего берез в Москве находится в районах Кузьминки-Люблино, Царицыно, Сокольники, Филевский парк, Измайлово и Сокольники. Березы составляют 10% от общего количества деревьев в столице.

Согласно прогнозу Allergotop, именно береза будет доставлять неудобства гражданам с особой чувствительностью к ее пыльце.

Также в Москве наблюдается низкая концентрация пыления таких аллергенов как кладоспориум и ива.