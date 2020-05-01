Мужчина под Калугой не может добиться операции на ноге из-за самоизоляции

Житель города Людиново Калужской области Виталий Земцов более месяца не может добиться проведения операции после перелома ноги. В итоге пострадавшему пришлось обратиться в правозащитный центр «Агора», где за его дело взялся адвокат Александр Альдаев.

Перелом произошел еще 25 марта в Израиле, но у Земцова не было страховки, чтобы провести операцию. Местные врачи только вправили ему кость и наложили временный гипс. Мужчине была рекомендована срочная операция, но до сих пор он продолжает лишь получать обезболивающее при имеющемся переломе.

В Россию Земцов прибыл только 28 апреля вывозным рейсом, передают «Такие дела». До этого он получал лишь уколы в консульстве России в Израиле. Там же заверили, что из Шереметьево он будет доставлен на двухнедельный карантин в Коммунарку, где ему и проведут операцию. Но в аэропорту Виталия заставили подписать бумагу о двухнедельной самоизоляции по месту регистрации.

Сейчас он находится в Людиново. Врачи отказываются его принимать без результатов теста на коронавирус. Однако до сих пор медики не прибыли для того, чтобы забрать материал для анализа у россиянина.

Пока что Земцов принимает обезболивающий препарат «Оптальгин», но его запасы почти исчерпаны и он не помогает полностью устранить боль.