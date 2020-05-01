Московским моргам дали указание работать до 11 мая без выходных

Медицинские организации Москвы получили письма от департамента здравоохранения, согласно которому морги должны функционировать с 1 по 11 мая без выходных. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

На круглосуточный режим работы переведены морги, которые перепрофилированы под вскрытие тел умерших пациентов, у кого был диагностирован коронавирус или имелось подозрение на заражение.

Судмедэксперты танатологических отделений бюро на протяжении ближайших одиннадцати дней должны работать с 9 до 14 часов.

В Москве за время эпидемии от коронавируса скончались 658 человек.