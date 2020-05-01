11 детей с COVID в России находятся в тяжелом состоянии

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила об увеличении числа детей среди заболевших коронавирусом, пишет АГН «Москва».

«Более того, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии», — пишется в сообщении Минздрава. Также отмечается, что двое детей за время пандемии умерли после заражения коронавирусной инфекцией.

В здравоохранительном ведомстве обращаются к гражданам и наставивают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и отказаться или сократить до минимум посещение общественных мест.