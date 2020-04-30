Заболевшие коронавирусом в Ставрополье медики получат по 1 млн рублей

В Ставропольском крае медики, переболевшие коронавирусом при условии соблюдения должностных инструкций, смогут получить компенсацию из резервного фонда региона. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на единогласное решение депутатов Думы Ставропольского края.

Разовая выплата составит один миллион рублей в случае заболевания. В случае смерти от коронавирусной инфекции члены семьи погибшего медика получат в равном распределении три миллиона рублей.

Актуальны выплаты не только для тех, кто непосредственно работает с пациентами, но и для лабораторных сотрудников.

Закон имеет обратную силу и распространяется на все события, начиная с 18 марта, когда в регионе был объявлен режим повышенной готовности.

«Потери среди медработников уже есть. Думаю, этот закон положит начало системе гарантий для медицинского персонала, таких как страхование профессиональных рисков», — заявил президент общественной организации «Врачи Ставропольского края» Михаил Земцов.