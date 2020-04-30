Субдилеры с прошлого года продают российские аппараты ИВЛ с наценкой 50-80%

Расследователи портала «Важные истории» выяснили, что в последний год закупка аппаратов ИВЛ в России зачастую проводилась через фирмы, оформленные на студентов, рабочих стройки или людей, числившихся пропавшими. При этом представители компании, выходя на конкурс, вводили неверные характеристики медтехники, лишь бы выиграть тендер.

Летом 2019 года премьер Дмитрий Медведев ввел правило «третьего лишнего» при закупке медтехники для легочной реанимации, тем самым ограничив приобретение аппаратов ИВЛ иностранного производства за госсчет. Тогда против этого решения высказалась пациентская общественность. Правительству поясняли, что организации не покупают отечественные аппараты не из-за игнорирования рынка, а потому, что их качество и функциональность серьезно уступают зарубежным аналогам.

В тексте поясняется, что, вероятнее всего, главным интересантом ограничений на закупку иностранных аппаратов ИВЛ выступал Уральский приборостроительный завод (УПЗ), входящий в корпорацию «Ростех». Именно штат адвокатов УПЗ пытался оспаривать в УФАС закупки региональных Минздравов иностранной медтехники.

Пока УПЗ судился в ведомствах, на рынке госзакупок свои предложения делали упомянутые ранее компании. «Важным историям» удалось связаться с номинальными директорами фирм-поставщиков «Союз» и «Марксон». Также выяснилась связь предпринимателя Евгения Жукова с обеими компаниями.

Мужчина в разговоре с изданием подтвердил, что давно занимается госзакупками, но с недавних пор сосредоточился на поставке медтехники. По его убеждению, российские медучреждения не закупают российские аппараты ИВЛ вовсе не потому, что те уступают в качестве, а из-за коррупционной составляющей.

При этом отмечается, что в российские клиники препараты отечественного производства поступали с наценкой в 50-80% от опосредованных поставщиков. В итоге главными выгодополучателями правительственных ограничений по закупкам медтехники стали субдилеры.