Специалист ВОЗ не гарантировала, что переболевшие COVID-19 не заболеют вновь

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не дала гарантий, что переболевшие коронавирусом не смогут заразиться вновь.

«Мы не знаем насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — цитирует ТАСС специалиста международного здравоохранения.

Пока все исследования вируса только продолжаются, и никто из медиков не в силах делать какие-либо выверенные заявления. Даже методы лечения по большей части сегодня либо экспериментальные, либо противосимптомные.

В частности, недавно выяснилось, что только 30% доноров плазмы имеют такие антитела, которые могут быть пригодны в лечении коронавирусной инфекции. Но первые результаты показывают, что эти биоматериалы помогают в выведении пациентов из критических состояний.