3093 из 7099 новых случаев COVID-19 приходятся на Москву

В Москве снова зафиксировано увеличение числа прироста заболевших коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат тестов получили 3 093 человека (вчера было 2 220). Всего, по данным оперштаба, за сутки в России выявлено 7 099 новых случаев заболевания в 85 регионах.

Отмечается, что у 39,9% заболевших заболевание протекает в бессимптомной форме.

Также известно о 1 333 выздоровевших после заболевания. Из них 525 человек — москвичи.

Всего на сегодняшний день известно о 106 498 случаях заражения. Прирост за минувшие сутки составил +7,1%.

Во всем мире подтверждено заражение у 3 216 777 человек.