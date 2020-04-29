Семь человек задержано по подозрению на сбыт просроченных аппаратов ИВЛ

Генеральные подразделения МВД и ФСБ заявили об изъятии 1,5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности в медучреждениях Московской, Костромской и Свердловской областей.

На закупки техники 1999-2000 годов производства было потрачено более 200 миллионов рублей, пишет Vademecum. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержаны семь человек, причастных к реализации техники, из которых пятеро отправлены под домашний арест.

Аппараты «Фаза-5НР» не имели сопроводительной документации. Их срок, допустимый для эксплуатации, иссяк более десяти лет назад.

Ранее сообщалось, что прокуратура заинтересовалась покупкой 50 таких же аппаратов ИВЛ во Владимирской области. Причем закупка была осуществлена на деньги депутата Госдумы Григория Аникеева. Также было возбуждено уголовное дело, но Аникеев рассчитывает стать пострадавшей стороной в процессе.