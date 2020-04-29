Российские ученые выпили гомеопатическое слабительное с тостом "За науку!"

Сообщество «Борьба с лженаукой в ветеринарии» опубликовало эпизод записи одной из профессиональных конференций, прошедших в России. На ролике видно, как руководитель АНО «По противодействию оборота лженаучных и фальсифицированных ветеринарных препаратов» Зоя Систряк предлагает коллегам-медикам выпить гомеопатическое слабительное средство перед началом лекции популяризатора доказательной медицины Алексея Водовозова.

Участники выпивают раствор в кратно превышенной дозировке под тост «За науку!»

«Такая идея пришла спонтанно. Раз гомеопаты утверждают, что их лекарства эффективны, значит у них есть побочный эффект (как у всех нормальных лекарств), идея заключалась в том, чтобы передозировать гомеопатическое лекарство и вызвать тем самым побочный эффект, — пояснила Зоя Систряк в комментарии Sobesednik.ru. — Ведь если выпить нормальное лекарство в большом количестве, то как минимум можно отравиться, как максимум — умереть. Но так как гомеопатия — это вода/спирт/сахар, то ей невозможно отравиться. Поэтому я решила на себе и коллегах продемонстрировать, что ничего не будет. Это гомеопатическое слабительное надо пить, согласно инструкции, по две капли три раза в день. Мы выпили по целому флакону и ничего не произошло».

С позиций доказательной медицины гомеопатия является лженаукой. Эффективность гомеопатических препаратов опровергается, а положительные эффекты работают, благодаря плацебо. Принцип гомеопатии — лечить подобное подобным.

«Так, если надо вылечить понос, то необходимо взять вещество вызывающее понос, развести его в тысячи раз и употреблять. Согласно легенде, энергия и память исходного вещества вылечат симптом», — поясняет Зоя Систряк.