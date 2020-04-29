Болеющие коронавирусом отнимают лекарства у ревматических пациентов

Пациенты с ревматическими заболеваниями отмечают, что им становится сложнее достать жизненно необходимые препараты. Дело в том, что часть их лекарственных наименований вошли в список рекомендаций Минздрава по лечению коронавирусной инфекции в России.

О наличии такой проблемы «Коммерсанту» рассказали во Всероссийском обществе орфанных заболеваний и ревматологической ассоциации «Надежда». Причем приобрести лекарства невозможно как по государственной льготе, так и в аптеке.

Всего в России проживает порядка 1,3 миллионов пациентов с ревматическими заболеваниями. Препараты, которые теперь переданы на использование людям с осложнениями при COVID-19, давно доказали свою эффективность при лечении ревматических диагнозов, но их терапевтический эффект в применении при лечении коронавируса пока не подтвержден и нуждается в доисследовании.