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Болеющие коронавирусом отнимают лекарства у ревматических пациентов

Здоровье и дом - Здоровье
20:42, 29 апреля 2020

Пациенты с ревматическими заболеваниями отмечают, что им становится сложнее достать жизненно необходимые препараты. Дело в том, что часть их лекарственных наименований вошли в список рекомендаций Минздрава по лечению коронавирусной инфекции в России.

О наличии такой проблемы «Коммерсанту» рассказали во Всероссийском обществе орфанных заболеваний и ревматологической ассоциации «Надежда». Причем приобрести лекарства невозможно как по государственной льготе, так и в аптеке.

Всего в России проживает порядка 1,3 миллионов пациентов с ревматическими заболеваниями. Препараты, которые теперь переданы на использование людям с осложнениями при COVID-19, давно доказали свою эффективность при лечении ревматических диагнозов, но их терапевтический эффект в применении при лечении коронавируса пока не подтвержден и нуждается в доисследовании.

Рубрика: Здоровье

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