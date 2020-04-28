С начала года число инфарктов снизилось на 10%, но динамику может испортить COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов сообщил, что за январь и февраль 2020 года число сосудистых катастроф (инфарктов и инсультов) в России снизилось на 9-10%. Об этом пишет «Медвестник».

По мнению Бойцова, ситуация могла улучшиться благодаря слабо выраженному эпидемиологическому сезону гриппа в этом году. Либо же уже успели дать свои плоды старания в рамках национального проекта «Здравоохранение». Структура медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях переоснащается и реконструируется.

Общих данных за март по стране пока нет, но известно, что в Москве показатели по сосудистым катастрофам снизились на 5%. Кроме того, с началом коронавирусной пандемии 20% сосудистых центров в России были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19. По словам эксперта, это не мешает оказывать необходимую помощь кардиопациентам.

Все же экспертное сообщество ожидает, что динамика показателей в ближайшее время испортится именно из-за текущей пандемии. Директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто заявляет, что наличие вируса может субклинически влиять на проявление сердечно-сосудистых заболеваний и их течение.

При этом тяжелые формы коронавируса могут походить на инфарктные состояния и это может привести к ошибочной маршрутизации пациентов.