В ближайший месяц в России могут начать производить экспресс-тесты на COVID-19

Российские ученые разработали прототип экспресс-теста на определение коронавируса и наличие иммунитета к нему.

Уточняется, что речь идет о иммунохроматографических тест-полосках для определения антител к SARS-CoV-2 в крови, плазме или сыворотке человека. «Данные тесты позволяют раздельно выявить антитела IgM и IgG – наличие IgM свидетельствует об активной фазе заболевания, а IgG у человека без симптомов может свидетельствовать о том, что он уже переболел и обладает иммунитетом», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минпромторга.

Уточняется, что полоски показывают результат в течение 10-15 минут, их можно использовать в домашних условиях без помощи медперсонала.

К настоящему моменту проведена апробация опытных образцов теста на сыворотках больных коронавирусом. Серийное производство может быть запущено в ближайший месяц, после подтверждения аналитических характеристик тест-системы и проведения расширенных испытаний для регистрации в Росздравнадзоре.

«Имеющаяся в ФИЦ Биотехнологии РАН инфраструктура позволит выпускать до 100 тысяч тестов в месяц», – указывается в сообщении.

Разработку ведут ученые из федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН при участии НМИЦ Гематологии Минздрава России, Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, а также Биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил, что число исследований на выявление COVID-19 с начала марта увеличилось в стране в 60 раз, а производство тест-систем выросло девятикратно.