Минздрав сообщил о возможной опасности коронавируса для головного мозга

Изменение обоняния на ранних стадиях заболевания корнавирусом может говорить о поражении центральной нервной системы.

«Диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга», – говорится в обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

По данным ведомства, на первом этапе заражения вирус проникает в клетки, рецепторы которых находятсяя в дыхательном тракте, почках, пищеводе, мочевом пузыре, подвздошной кишке, сердце и ЦНС. Основной же мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что ведет к развитию пневмонии.

В новой версии рекомендаций Минздрава расширен список препаратов, рекомендуемых для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Теперь в него входят не девять, а 13 препаратов.