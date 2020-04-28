Медицинский журнал Vademecum назвал нарушением Конституции предписание Генпрокуратуры

Ранее сообщалось, Генпрокуратура обвинила редакцию журнала Vademecum в распространении ложной информации, представляющей общественную значимость. Речь шла о тексте, где сообщалось, что терапия и содержание пациентов, самостоятельно прибывших на лечение коронавирусной инфекции в стационары, оплачиваться из бюджета МГФОМС не будет. Средства бюджета пойдут только на тех больных, которые будут доставлены на машинах «скорой» и неотложной медицинской помощи.

При этом в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры эта информация признается фейком, но в противовес приводится комментарий московского департамента здравоохранения, который заявляет, что лечение граждан проводится бесплатно по полису ОМС. Этого редакция Vademecum не отрицала. Сама фактическая основа про разъяснения МГФОМС никак не комментируется в сообещении пресс-службы надзорного ведомства.

Редакция Vademecum выступила с открытым письмом. «Vademecum считает требование Генпрокуратуры РФ и последовавшее за ним ограничительное уведомление Роскомнадзора нарушением ст.29 Конституции РФ, ст. 3 ФЗ N 2124-1 "О СМИ" о свободе слова, информации и недопустимости цензуры», — заявляет коллектив. Сайт медицинского журанла грозятся заблокировать.

Редакция наставиает, что в тексте не было ложной информации, имеющей общественное значение. Обвинения они считают прямым оскорблением редакционного коллектива.