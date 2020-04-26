В КНР сообщили, что в медучреждениях Уханя нет ни одного больного коронавирусом

Власти КНР заявили, что в больницах города Ухань, где началась вспышка коронавируса, не осталось зараженных COVID-19.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», – цитирует «РИА Новости» официального представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.

С начала эпидемии в провинции Хубэй было зафиксировано 68 128 случаев заражения, из них 50 333 – в Ухане. Выздоровели 63 604 человека, 4512 скончались. В Ухане умерло 3869 человек.