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Сезон цветений: как отличить аллергию от коронавируса и не заразиться COVID-19

Здоровье и дом - Здоровье
17:20, 25 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Начинается период цветения – самое неприятное время для аллергиков. Учитывая обстановку с пандемией, ситуация тревожна вдвойне, а то и втройне. На самые главные вопросы, возникающие в этот острый период, отвечает врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Как отличить простую аллергию от коронавируса?

Главные отличия аллергии от коронавируса, да и от любой инфекции ОРВИ следующие:

– температура. При аллергии тоже может быть температура, но это редкость. Температура при аллергии, как правило, связана с тем, что у человека есть какое-то хроническое заболевание, например, аденоиды.

– при аллергии наиболее характерный симптом – это чихание и зуд в носу. При коронавирусе чихание встречается, но редко. 

– при респираторной аллергии бывает конъюнктивит – воспаление глаз, слезотечение, по утрам глаза слипаются. Есть такой маленький симптом, по которому врачи ориентируются, – складка поперек мягкой части носа. Если пациент часто потирает нос от чихания, образуется эта складка. Это симптом заслуженных аллергиков.

Владимир Болибок // Фото: личный архив

На что еще, кроме цветений, может сейчас возникнуть аллергия? Может ли спровицировать аллергию долгое пребывание в самоизоляции?

Хочу обратить внимание, что проблема не только в том, что начинается сезон цветения. Сейчас большинство людей находятся на самоизоляции уже месяц. Обостряется бытовая аллергия. У нас дома живут «зверушки» – такие, как клещ домашней пыли.

Помимо прочего, проблему может создать плесень, которая появляется как раз в весенний период, когда начинают отключать отопление. Плесневые грибы могут выделять споры, споры – это аллерген. Когда люди в большом количестве сидят по домам, в квартире повышается влажность, которую любят плесени и пылевые клещи.

Не могу не сказать о наших домашних животных. Люди испытывают стресс, животные испытывают стресс. А четвероногие так же, как и мы, из-за стресса могут заболеть. У кого-то шелушения начинаются, кто-то начинает чесаться – животные начинают выделять эпителиальные клетки, это называется эпидермальные аллергены животных. У некоторых людей, у которых ранее не было аллергии на животных, из-за постоянного контакта появляется аллергия. Мы еще хлебнем проблем из-за самоизоляции.

Попадают ли аллергики в группу риска заражения коронавирусом?

Безусловно, все аллергики попадают в группу риска. Почему? Когда идет аллергическое воспаление слизистых, она уже воспалена, и любое попадание инфекции чревато. Проще говоря, аллергия открывает ворота любой инфекции.

Как аллергикам защитить себя от раздражителей и коронавируса?

Рекомендации такие же, как и для профилактики заболевания коронавирусом. Всю свою профессиональную жизнь я талдычу всем аллергикам: «Носите маски!»

Аллергия – очень простое заболевание: есть контакт с аллергеном – есть аллергия, нет контакта с аллергеном – нет аллергии. То же самое и с коронавирусом. Аллергикам обязательно при выходе на улицу надевать то же, что советуют при пандемии. На улице может не быть вируса, а пыльца есть всегда в период цветения. Поэтому надеваете маску, очки с большими стеклами и широкими дужками. Сейчас выбор очков разнообразный, можете взять в любом спортивном магазине – для велосипедистов, мотоциклистов.

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И даже в безветренную погоду встречный поток воздуха принесет вам эту пыльцу, может развиться конъюнктивит. Смысл в том, чтобы вам ветер в глаза не задувал эту пыльцу, инфекцию также. Обязательно носить головной убор, потому что пыльца набивается в волосы; одежду с длинным рукавом; также прикрываем ноги брюками или длинной юбкой.

Какие препараты могут помочь аллергикам в период пандемии?

Аллергики знают, если они были у врача, у них расписано, какие препараты применять – у каждого свое. Сейчас, во время пандемии самое главное – четко выполнять указания своего врача. Еще раз повторю: «Нет контакта – нет аллергии». Запомните! Маска! Очки! Головной убор!

Столько моих пациентов мучились долгое время, а как стали выполнять элементарные указания – пришли совсем другими людьми: «Доктор, у меня жизнь другая началась, даже лекарства не нужны».

Обратите внимание на Японию: у них сакура цветет, а многие ходят любоваться красотой в масках. Цветущая сакура – достаточно сильный аллерген. Если вернуться к коронавирусной инфекции, обратите внимание: три страны справились с эпидемией на корню. Тайвань – у них все население поголовно привыкло носить маски. Вторая страна – Южная Корея. У них там была вспышка из-за безответственности инфицированного человека, но после этого все надели маски, и эпидемия вскоре закончилась. А третья – Япония. Там вспыхнул вирус, но вскоре все пошло на спад, потому что у них в культуре – носить маски. Вирус не может преодолеть маску. Ни вы его не передадите, ни к вам он не перейдет от кого-то.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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