Сезон цветений: как отличить аллергию от коронавируса и не заразиться COVID-19

Начинается период цветения – самое неприятное время для аллергиков. Учитывая обстановку с пандемией, ситуация тревожна вдвойне, а то и втройне. На самые главные вопросы, возникающие в этот острый период, отвечает врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Как отличить простую аллергию от коронавируса?
Главные отличия аллергии от коронавируса, да и от любой инфекции ОРВИ следующие:
– температура. При аллергии тоже может быть температура, но это редкость. Температура при аллергии, как правило, связана с тем, что у человека есть какое-то хроническое заболевание, например, аденоиды.
– при аллергии наиболее характерный симптом – это чихание и зуд в носу. При коронавирусе чихание встречается, но редко.
– при респираторной аллергии бывает конъюнктивит – воспаление глаз, слезотечение, по утрам глаза слипаются. Есть такой маленький симптом, по которому врачи ориентируются, – складка поперек мягкой части носа. Если пациент часто потирает нос от чихания, образуется эта складка. Это симптом заслуженных аллергиков.
На что еще, кроме цветений, может сейчас возникнуть аллергия? Может ли спровицировать аллергию долгое пребывание в самоизоляции?
Хочу обратить внимание, что проблема не только в том, что начинается сезон цветения. Сейчас большинство людей находятся на самоизоляции уже месяц. Обостряется бытовая аллергия. У нас дома живут «зверушки» – такие, как клещ домашней пыли.
Помимо прочего, проблему может создать плесень, которая появляется как раз в весенний период, когда начинают отключать отопление. Плесневые грибы могут выделять споры, споры – это аллерген. Когда люди в большом количестве сидят по домам, в квартире повышается влажность, которую любят плесени и пылевые клещи.
Не могу не сказать о наших домашних животных. Люди испытывают стресс, животные испытывают стресс. А четвероногие так же, как и мы, из-за стресса могут заболеть. У кого-то шелушения начинаются, кто-то начинает чесаться – животные начинают выделять эпителиальные клетки, это называется эпидермальные аллергены животных. У некоторых людей, у которых ранее не было аллергии на животных, из-за постоянного контакта появляется аллергия. Мы еще хлебнем проблем из-за самоизоляции.
Попадают ли аллергики в группу риска заражения коронавирусом?
Безусловно, все аллергики попадают в группу риска. Почему? Когда идет аллергическое воспаление слизистых, она уже воспалена, и любое попадание инфекции чревато. Проще говоря, аллергия открывает ворота любой инфекции.
Как аллергикам защитить себя от раздражителей и коронавируса?
Рекомендации такие же, как и для профилактики заболевания коронавирусом. Всю свою профессиональную жизнь я талдычу всем аллергикам: «Носите маски!»
Аллергия – очень простое заболевание: есть контакт с аллергеном – есть аллергия, нет контакта с аллергеном – нет аллергии. То же самое и с коронавирусом. Аллергикам обязательно при выходе на улицу надевать то же, что советуют при пандемии. На улице может не быть вируса, а пыльца есть всегда в период цветения. Поэтому надеваете маску, очки с большими стеклами и широкими дужками. Сейчас выбор очков разнообразный, можете взять в любом спортивном магазине – для велосипедистов, мотоциклистов.
И даже в безветренную погоду встречный поток воздуха принесет вам эту пыльцу, может развиться конъюнктивит. Смысл в том, чтобы вам ветер в глаза не задувал эту пыльцу, инфекцию также. Обязательно носить головной убор, потому что пыльца набивается в волосы; одежду с длинным рукавом; также прикрываем ноги брюками или длинной юбкой.
Какие препараты могут помочь аллергикам в период пандемии?
Аллергики знают, если они были у врача, у них расписано, какие препараты применять – у каждого свое. Сейчас, во время пандемии самое главное – четко выполнять указания своего врача. Еще раз повторю: «Нет контакта – нет аллергии». Запомните! Маска! Очки! Головной убор!
Столько моих пациентов мучились долгое время, а как стали выполнять элементарные указания – пришли совсем другими людьми: «Доктор, у меня жизнь другая началась, даже лекарства не нужны».
Обратите внимание на Японию: у них сакура цветет, а многие ходят любоваться красотой в масках. Цветущая сакура – достаточно сильный аллерген. Если вернуться к коронавирусной инфекции, обратите внимание: три страны справились с эпидемией на корню. Тайвань – у них все население поголовно привыкло носить маски. Вторая страна – Южная Корея. У них там была вспышка из-за безответственности инфицированного человека, но после этого все надели маски, и эпидемия вскоре закончилась. А третья – Япония. Там вспыхнул вирус, но вскоре все пошло на спад, потому что у них в культуре – носить маски. Вирус не может преодолеть маску. Ни вы его не передадите, ни к вам он не перейдет от кого-то.