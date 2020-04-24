Сегодня, 24 апреля, стартовал Первый виртуальный Фестиваль здорового и осознанного образа жизни ZdOrOvo Fest. С 24 по 26 апреля 2020 года на онлайн-платформе представители от различных областей представят рубрики «Релаксология», «Йога онлайн», «Красота онлайн», «Психолог онлайн», «Физкультура онлайн», «Рецепты онлайн», «Семья и карьера», всевозможные форматы занятий спортом и ведения здорового образа жизни дома. Участников фестиваля ждут занятия оздоровительным практикам (фитнес, йога, цигун, релаксация), мастер-классы, рецепты полезной и вкусной кухни, выступления лидеров мнений по разным темам, онлайн общение и в финале — квартирник с известным артистом.

К команде фестиваля уже присоединились: Лига здоровья нации, GreenEgo-Оператор здоровья, Комплекс социального развития города Москвы, АНО «Здоровая нация XXI век», Группа Компаний «Белая Дача», Федерация боевого самбо России, Военно-спортивная Лига ДОСААФ России, Волонтёры-медики, Портал «Здоровые дети», Добровольный физкультурный союз, Сеть фитнес-центров БенеФит, Проект ProПрактики, Центр Цифровой трансформации бизнеса, Московский Институт релаксологии, призеры соревнований по киберспорту и многие другие.

Участие бесплатное, достаточно пройти регистрацию на сайте организатора – GreenEgo.