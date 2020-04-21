Вакцина от коронавируса из Китая оказалась безопасной и эффективной

Китайская вакцина от коронавируса признана эффективной и безопасной в ходе опытов на животных.

Китай оценил действенность предполагаемой вакцины от коронавирусной инфекции, которую испытали на животных. Исследователи опубликовали результаты в воскресенье, и они показали, что данный препарат является не только эффективным, но и безопасным. Лекарство испытывали на лабораторных мышах и макаках.

Речь идёт об инактивированной вакцине, известной как PiCoVacc, которая способна вызвать иммунную реакцию у животных, защищая их от определенных вирусных штаммов. Учёные в разных странах мира наперегонки работают над разработкой этой вакцины, и 4 ее прототипа создаются в России. Китайские исследователи уже запустили проверку трех препаратов на людях.

В ходе нынешнего исследования его авторы инфицировали группу мышей и макак различными дозировками экспериментальной вакцины. Она доказала безопасность и эффективность, защитив от инфицирования и не вызвав никаких побочных эффектов. Получены исчерпывающие доказательства перспективности клинического развития вакцин от COVID-19, но для их продолжения требуются новые опыты над животными. Эксперименты проводились в университете города Ухань.