Пульмонолог рассказал о схожести симптомов весенней аллергии и коронавируса

Эксперты НИИ имени Склифосовского проводят исследования по возможности использования гелия для диагностики COVID-19.
Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщил академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин, передает агентство «Москва». По его словам, в настоящий момент «в мире взрыв проходит по этой теме».
Ученый пояснил, что гелий может снять кислородное голодание и помочь на этапе ранней диагностики заболевания. Он отметил, что Россия обладает уникальными специалистами в этой области.
Чучалин считает, что в свете борьбы с коронавирусом медикам в первую очередь надо научиться правильно выявлять начало заболевания. «И в начальных фазах болезни Россия имеет то, чего не имеет мир – может назначить комбинированное лечение гелием, оксидом азота», – подчеркнул академик.
Пульмонолог рассказал также, что сейчас большую опасность представляет собой традиционная весенняя аллергия, проявления которой схожи с симптомами коронавирусной инфекции, пишет РБК.
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«Сейчас начинается период аллергических заболеваний. Особенно в первой половине мая будет много таких заболеваний. Допустим, в Москве порядка 20-30% населения – это люди, которые страдают аллергией. А симптомы те же самые», – пояснил эксперт. Он подчеркнул, что «необходимо срочно обучить врачей, чтобы они понимали эту проблему и не пошли по ложному пути».
По словам медика, на минимизацию числа тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и сокращение смертности от COVID-19 может уйти от трех до четырех недель.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что москвичей предупредили о раннем цветении березы, которая считается одним из самых мощных аллергенов.