44% заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 18 до 45 лет

В России за минувшие сутки выявлено 4 268 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве — 2026 случаев, рапортует оперативный штаб.

При этом отмечается, что число пациентов в возрасте от 18 до 45 лет составляет 44%. 36% — пациенты от 46 до 65 лет, от 66 до 80 лет — 10%, старше 80 лет — 5,5%. Остальные 4,5% — несовершеннолетние.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 3 570 новых случаев заболевания коронавирусом. Пока эксперты никак не комментируют такой резкий спад.

Всего в Москве 26 350 человек заболели COVID-19, из которых 1 838 выздоровели и 204 умерли.

В России сейчас зарегистрировано 47 121 случаев заражения COVID-19.