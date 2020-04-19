Елена Малышева назвала ожирение фактором тяжелого течения COVID-19 у молодых

Тяжелее других коронавирусную инфекцию переносят молодые пациенты, у которых есть хронические заболевания и патологии.

О категориях людей с тяжелым течением COVID-19 рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Елена Малышева, передает РБК.

По ее словам, реанимация и искусственная вентиляция легких чаще всего требуется больным старше 70 лет. Среди молодых пациентов с сопутствующем патологией, которые представляют собой целую отдельную группу, заболевание тяжело переносят страдающие ожирением, сахарным диабетом и сердечной недостаточностью, отметила медик.

Ранее главный врач медицинского центра в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что средний возраст умерших от коронавируса составляет 68,1 года. По его словам, большинство скончавшихся страдали сахарным диабетом и сердечной недостаточностью.