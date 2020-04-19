Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 43 тысячам

В России за последние сутки зарегистрировано 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число случаев COVID-19 в стране увеличилось до 42 853 человек.

Лидером по приросту заболевших по-прежнему остается Москва, где с начала пандемии зафиксировано 24 323 случая заражения. За прошедшие сутки там выявлено 3750 случаев заболевания.

Во всем мире зафиксироано 2 331 099 случаев заражения. На этой неделе число инфицированных коронавирусом нового типа на планете превысило два миллиона.