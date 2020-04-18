В Подмосковье врачи, работающие с COVID-19, смогут бесплатно жить в гостиницах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что врачам, занятым в борьбе с коронавирусной эпидемией в регионе, компенсируют проживание в гостиницах и питание. Об этом рассказывает телеканал «360».

«Также важно организовать бесплатный подвоз медиков ко всем точкам отдыха и работы. Ресурсы у нас есть», — добавил Воробьев.

Ресурс на оплату жилья выделен из бюджетов страны и региона с целью защитить членов семей врачей, поскольку они оказываются наиболее уязвимыми в период пандемии.

Ранее в Подмосковье было принято решение компенсировать лечение не только коронавируса, но и любой другой респираторной инфекции граждан из бюджета здравоохранения.

Сейчас в подмосковном регионе выявлено 3 526 случаев заражения коронавирусом. 126 пациентов выздоровели, 40 — умерли.