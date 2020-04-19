Посадить на "умный" карантин и "проморить": чешский рецепт борьбы с COVID-19

Европейским лидером борьбы с коронавирусом называют то Германию, то Норвегию, то Россию. Но объективные данные говорят, что на это звание может претендовать Чехия, необычный опыт которой выпадает из информационной сферы.

Негодование вирусоскептика

Достаточно ознакомиться с данными университета Хопкинса, чтобы наглядно увидеть, что Чехия выбрала весьма эффективную стратегию сдерживания эпидемии.

О чешском пути рассказывает блогер, много лет живущая в Праге и пишущая под ником AlfiPraha:

Только-только сводками с итальянских вирусных фронтов пошли цифры заразившихся и умерших, но еще не в угрожающих масштабах, как в Чехии начали раздаваться противоречивые советы и рекомендации в стиле «сними-ка, брат Елдырин, с меня пальто»: маски спасают от вируса ‒ маски не спасут.

Тогда многие мировые лидеры утверждали ‒ карантинные мероприятия абсолютно излишняя мера. И я их всецело поддерживала. Но потенциальные утопающие, поняв, что инструкций ждать неоткуда, взялись за свое спасение сами ‒ чешское правительство объявило строгий карантин с полным закрытием границ, отменой общественных мероприятий, закрытием учебных учреждений, торговых центров, ресторанов, фитнесс-центров. Да вообще всего!

Работающими остались лишь промышленные предприятия, продуктовые магазины, аптеки и оптики, ветеринарные магазины и клиники (домашние животные в Чехии ‒ это здесь святое).

Я ‒ вирусоскептик, полагающий, что карантин необходим лишь для граждан из группы риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями, проблемами иммунитета, онкобольные), ‒ смотрела на внезапные запреты как человек, лишившийся в одночасье сразу всех удовольствий: театров ‒ а ведь на полгода вперед закуплены билеты, ‒ фитнеса, сауны, кофе с подругой. Остались лишь скучные возможности сходить в продуктовый, аптеку и прогуляться по парку.

Я негодовала, раздражало буквально все ‒ и Zoom, куда перевели мою учебу, и то, что народ в целом воспринял ограничения весьма положительно. А ведь еще и маску в обязательном порядке носить обязали.

Я по-прежнему остаюсь вирусоскептиком, но теперь признающим ‒ в той ситуации было принято единственно верное решение.

Маска, надетая поверх граффити с изображением Джона Леннона в Праге // Фото: Global Look Press

Вертикаль с опорой на горизонталь

Страшен не столько сам вирус, но и реакция нации на него. Но закрытие страны на жесткий карантин минимизировало эмоциональный всплеск напуганного общества, остановило панические настроения и выиграло время, чтобы без спешки оценить ситуацию и разработать стратегию. У нас порой говорят, что вирус сплотил нацию перед лицом общей опасности. Но это проявление не столько сплоченности, сколько способности к самоорганизации ‒ произошло возникновение работающей горизонтали.

Энтузиасты IT-сферы, объединившись, обратились в правительственный штаб по ЧП, предложив свою помощь. Которую приняли! Организовалась группа covid19cz, ставшая центром горизонтали, и привлекающая по мере необходимости представителей самых разных сфер, включая биоинженеров и оксфордских экспертов, моделирующих варианты развития эпидемии.

Соединение возникшей под влиянием обстоятельств горизонтали с диктующей обязательные к исполнению инструкции правительственной вертикалью дало очень эффективную конструкцию. Но подобное конструктивное взаимодействие возможно только при доверии граждан к власти, принимающей решения о карантине. А оно было практически полным. Уровень паники (по статистике она оказалась самой низкой в Центральной Европе), несомненно, коррелирует с уровнем доверия населения руководству.

Народ отнесся к карантину с полной ответственностью, иногда до степени, которую многие бы осудили. Например, на срочно созданную «коронавирусную» телефонную линию шли массовые звонки с сообщениями «Женщина гуляет вдоль реки с детьми».

Маски надели все. За отсутствие ‒ высокий штраф. Даже от решивших в безлюдном месте позагорать нудистов полиция потребовала надетых масок. Когда масок не хватало, известные медийные фигуры, включая вдову Вацлава Гавела, а также звезды шоу-бизнеса взялись за их пошив и бесплатную раздачу.

Маски внезапно вошли в моду, каких только расцветок и фасонов не придумывалось. Даже сейчас местные политики на публику часто выходят не в медицинских масках, а в пошитых ‒ в цветочек или в крапинку.

Когда стало ясно, что при вероятном наплыве больных, нехватка приборов ИВЛ может стать проблемой, covid19cz организовал команду из инженеров, врачей и производственников для создания недорогого в изготовлении аппарата. И сделали ведь они его! Параллельно за короткий срок краудфандингом собрали сумму, достаточную для производства нескольких сотен аппаратов.

Если рассказывать о всех мерах, рожденных на пересечении вертикали и горизонтали, то получится внушительный список. Это и «умный карантин» ‒ совместный проект IT-специалистов, врачей и армии, и исследование популяции на антитела к вирусу, и смоделированный математиками ход течения эпидемиии.

Global Look Press

«Проморжени» от слова «мор»

Чехия так рано и так эффективно закрылась от эпидемии, что перед ней встал вопрос, а как же выйти из карантина ‒ не сидеть же по домам до скончания веков. Эпидемиологи утверждают ‒ путь есть. И это не изобретение чудодейственного препарата, а создание коллективного иммунитета. В случае коронавируса, по мнению чешских специалистов, иммунитет должно иметь не менее 70% населения.

Вырабатывается групповой иммунитет двумя способами: вакцинация или promořenípopulace. Поскольку, вакцины пока нет, то остается единственный вариант, то самое грозное promoření ‒ «проморжени», от слова «мор». В подстрочном переводе на русский звучит еще ужаснее, «проморить».

Когда об этом пути впервые заговорили, причем, не шарлатаны, а члены правительственного штаба, чешское общество было шокировано. На самом деле, за пугающим термином кроется разумная идея «малой вакцинации» ‒ получения организмом вируса в малых порциях.

Организм, реагируя на попадание в него небольшого количества вируса, начинает выработку антител, формируя тем самым иммунитет. Ношением масок, стоянием друг от друга в очереди на некотором расстоянии добиваются поступления вируса в организм очень малыми порциями. Например, попал он на маску, человек ее задел ладонью и потом, не успев помыть руки, мазнул себе по губам или носу. Произошла «малая вакцинация» и начал вырабатываться иммунитет.

Но «малая вакцинация» ‒ только для здоровой части популяции. Открытие, например, уличных спортивных площадок, теннисных кортов, парков или строительных магазинов выводит наиболее здоровую, энергичную часть общества из зоны строгого карантина. Только пройдя путем «малой вакцинации», общество получит коллективный иммунитет. Иначе, так и сидеть в вечном карантине. Однако людям пожилым или из группы риска следует категорически избегать даже минимального контакта c вирусом, соблюдая жесткий карантин.

В данный момент можно сказать ‒ распространение эпидемии в Чехии взято под контроль. Страна сумела избежать главной опасности ‒ заражения старшей части популяции, как это произошло в Италии.

Сейчас туго затянутые гайки поэтому постепенно начинают отпускать. И тоже по плану, расписанному в таблице по дням ‒ что и когда откроют и разрешат. Разумеется, если какие-то показатели опять поползут вверх, то гайки снова без колебаний завинтят. Но будет это не лихорадочно, не вразнобой, а планово и разумно, потому что имеется четкое понимание ситуации.

Алия Гареева