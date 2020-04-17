Средний возраст умерших от коронавируса в Коммунарке — 68 лет

Переболевший коронавирусом главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что с 28 марта по 17 апреля в его медучреждении погибли 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Средний возраст 68,1 год. У большинства пациентов имелась сопутствующая патология в виде сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности и пр.» — пояснил доктор на своей странице в Facebook.

Столичный депздрав сообщал, что еще пять московских стационаров подготовили дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время дополнительные койки будут развернуты еще в четырех стационарах.

По данным на 17 апреля в Москве выявлено 1959 новых заражений коронавирусом. Всего в столице 18 105 человек заболели новым вирусом, из которых 1 517 уже выздоровели, а 127 умерли.

Вице-мэр по воросам социального развития Анастасия Ракова обращалась к пациентам, выздоровевшим после заражения COVID-19, с просьбой стать донорами плазмы для лечения вновь заболевших.