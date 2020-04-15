Ученые: "умные" часы помогут засечь COVID-19 на ранней стадии

Исследователи из Radboud University Medical Center в Нидерландах изучают возможность применения так называемых «умных» часов для распознавания коронавируса. Речь идет о часах, которые использовались при изучении болезни Паркинсона. Они обладают рядом сенсоров, с помощью которых теоретически можно распознать инфекцию COVID-19 на ранней стадии, как полагают исследователи.

Изначально пациенты с болезнью Паркинсона носили эти часы, фиксирующие различные аспекты их здоровья, в течение двух лет. Гаджеты способны определять ритм сердца и уровень сопротивляемости кожи. Позднее исследователи обнаружили, что, хотя часы для этого изначально не предназначались, их можно применять на первых стадиях коронавирусной инфекции в качестве постоянного градусника.

Пациенты из первоначального исследования теперь должны дать разрешение для использования их информации при новых наблюдениях. Полученные результаты сравнят с ответами на вопросы, заданные участникам. Ученые надеются, что по изменениям в организме, которые фиксируют «умные» часы, можно будет распознавать COVID-19 на самой ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным.