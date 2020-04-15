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Портал Worldometers насчитал более двух миллионов заболевших COVID-19 в мире

Здоровье и дом - Здоровье
15:41, 15 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Число людей, которые были инфицированы коронавирусом нового типа по всему миру, превысило два миллиона.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. Скончались более 126 тысяч человек, выздоровели свыше 484 тысяч.

Больше всего заразившихся зарегистрировано в США (более 614 тысяч). Затем следуют Испания (более 177 тысяч), Италия (свыше 162 тысяч), Франция (более 143 тысяч) и Германия (более 132 тысяч). В остальных странах зафиксировано менее 100 тысяч случаев заражения.

Университет Джона Хопкинса между тем пока сообщает о 1 997 321 заболевшем и 127 601 умершем.

В России, по последним данным, выявлено почти 24,5 тысяч случаев COVID-19. 

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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