Кондиционеры могут распространять коронавирусную инфекцию

Исследование показывает, что воздушные кондиционеры могут способствовать распространению коронавируса.

Небольшое исследование по 10 случаям заболевания коронавирусом в трёх семьях, обедавших в одном и том же ресторане на юге Китая, пришло к выводу о том, что кондиционеры распространяли вирус воздушно-капельным путём по помещению. Мощные потоки воздуха от кондиционеров разносили частицы вируса между тремя столами. Исследование проводилось в городе Гуанчжоу, а сами случаи инфицирования произошли в конце января.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что только за счет силы кашля или чихания капли с вирусом не могли так долго сохраняться в воздухе. По мнению ученых, для предотвращения подобных заражений рестораны должны увеличить пространство между столиками и повысить качество вентиляции. Результаты исследования публикует журнал Emerging Infectious Diseases.

Отметим, что почти 85% заражений коронавирусом приходится на так называемые семейные кластеры, то есть COVID-19 распространяется между членами семей. Первый пациент из 10, попавших в сферу внимания исследователей, 23 января вернулся в Гуанчжоу из города Ухань, где разворачивалась пандемия. Он поел с тремя родственниками на следующий день в ресторане без окон, где на каждом этаже был установлен кондиционер. Две другие семьи сидели за столиками неподалеку на расстоянии метра друг от друга. При этом они пришли туда не в одно и то же время, а с интервалом в один час.