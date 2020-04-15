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Кондиционеры могут распространять коронавирусную инфекцию

Здоровье и дом - Здоровье
16:38, 15 апреля 2020
Американские СМИ

Hartmut Schmidt / Global Look Press
Hartmut Schmidt / Global Look Press

Исследование показывает, что воздушные кондиционеры могут способствовать распространению коронавируса.

Небольшое исследование по 10 случаям заболевания коронавирусом в трёх семьях, обедавших в одном и том же ресторане на юге Китая, пришло к выводу о том, что кондиционеры распространяли вирус воздушно-капельным путём по помещению. Мощные потоки воздуха от кондиционеров разносили частицы вируса между тремя столами. Исследование проводилось в городе Гуанчжоу, а сами случаи инфицирования произошли в конце января.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что только за счет силы кашля или чихания капли с вирусом не могли так долго сохраняться в воздухе. По мнению ученых, для предотвращения подобных заражений рестораны должны увеличить пространство между столиками и повысить качество вентиляции. Результаты исследования публикует журнал Emerging Infectious Diseases.

Отметим, что почти 85% заражений коронавирусом приходится на так называемые семейные кластеры, то есть COVID-19 распространяется между членами семей. Первый пациент из 10, попавших в сферу внимания исследователей, 23 января вернулся в Гуанчжоу из города Ухань, где разворачивалась пандемия. Он поел с тремя родственниками на следующий день в ресторане без окон, где на каждом этаже был установлен кондиционер. Две другие семьи сидели за столиками неподалеку на расстоянии метра друг от друга. При этом они пришли туда не в одно и то же время, а с интервалом в один час. 

Теги: #Наука #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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Bizuayehu Tesfaye / Global Look Press

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