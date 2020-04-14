В России число зараженных превысило 21 тысячу, в Москве больных больше 13 тысяч

По данным оперативного штаба при правительстве РФ, число заболевших коронавирусом в России за день составило 2 774 человека. Из них в Москве 1 489.

Таким образом всего в стране официально зафиксированы 21 102 случая болезни. При этом умерли 170 человек, у которых наблюдался COVID-19, а выздоровели 1 694.

В Москве число инфицированных составляет уже 13 002 человека, 95 из них скончались. В Подмосковье заражены 2 315 жителей, а летальный исход болезнь вызвала у 24 человек.

Как сообщает ведомство, за день было проведено всего 66 тысяч тестов на коронавирус.