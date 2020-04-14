Контакт ребенка с компьютером не вредит общительности

Как показало исследование, проведённое ребенком время у разных экранов не влияет на его социализацию.

Эксперты не раз призывали родителей ограничивать время, которое ребенок тратит на контакт с экранами разных устройств вроде телевизоров, смартфонов и планшетов. Ученые из Университета Огайо выяснили, что от объема времени, проведенного ребёнком у этих экранов, его социальные навыки не изменяются. Сколько бы ни расходовал на контакт с компьютером или смартфоном ребёнок, он точно также находит общий язык с ровесниками, как и представители прошлого поколения. Просто современные дети имеют свои особенности развития, и время у экранов важно для их общения.

Родители часто беспокоятся о том, что их дети слишком долго сидят перед телевизором или компьютером, а не общаются вживую. Но даже те, кто большую часть времени проводит у экрана, всё равно впоследствии нормально общаются, а порой даже лучше тех своих ровесников, родители которых ограничивали использование электронных устройств. Исследователи выяснили, что, хотя папам и мамам действительно не стоит позволять детям слишком увлекаться компьютером или смартфоном, они могут не волноваться о том, что это навредит коммуникативным навыкам их чад.

Скорее, длительный контакт с подобными устройствами негативно отразится на физическом развитии ребенка. Он будет хуже развит и может столкнуться с лишним весом, а вот уже это повлияет на его общительность, учитывая нетерпимость, проявляемую в детских коллективах к тем, кто имеет различные физиологические недостатки.